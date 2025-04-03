Минобороны поддержало закрепление статуса военкоров специальным законопроектом

Министерство обороны РФ поддерживает разработку законопроекта, которые позволит давать военным корреспондентам статус ветерана боевых действий. Об этом заявил замминистра обороны России Виктор Горемыкин.

«Я полагаю, что по данной теме нужно работать отдельным законопроектом. Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но надо работать отдельным законопроектом», — отметил замглавы оборонного ведомства на пленарном заседании Госдумы.

При этом Горемыкин подчеркнул, что военкоры не должны находиться на территории, где идут бои, бесконтрольно. Это чревато печальными последствиями, сказал он, указав, что ситуация должна регулироваться.

В настоящее время военкорам установлена компенсация за ранение. Также средства выплачиваются их родным в случае гибели журналистам. В обоих случаях — из средств редакции.