Эксперты ЭИСИ: Россияне поддерживают воссоединение страны с историческими регионами

7 апреля 2014 года отмечается день создания Донецкой Народной Республики. С нее начался долгий путь к самоопределению и защите прав русскоязычного населения, напомнил в начале дискуссии доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Вслед за ДНР, 27 апреля того же года, было провозглашено образование Луганской Народной Республики.

О причинах и последствиях тех событий рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ, профессор РГСУ Максим Григорьев. По его мнению, создание ДНР и ЛНР – адекватная и своевременная реакция жителей на насильственный государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года и последовавший за ним приход к власти сил, ориентированных на радикальную националистическую идеологию.

История возвращения Крыма, Донбасса и Новороссии — это крайне важно. Это была реакция на абсолютно незаконный, кровавый антиконституционный переворот, произошедший на Украине в 2014 году. <…> Эти событияявляются частью геополитического противостояния между Россией и Западом, в котором Украина стала инструментом реализации антироссийской политики Максим Григорьев

Поддержал коллегу член Общественной палаты Запорожской области, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ Владимир Рогов:

Владимир Рогов считает, что события 11-летней давности предопределили будущее Донбасса и Новороссии. Видео © ЭИСИ

«11 лет назад начались события, которые предопределили будущее Донбасса и Новороссии, всего южнорусского пространства, наших исторических земель, на которых жили наши предки, как минимум, три сотни лет. Началась долгая, непростая борьба <…> за возвращение домой русских людей. <…> Итогом этой борьбы должно стать не просто воссоединение и возвращение в родную гавань, а превращение России в еще более мощное, цветущее, крепкое, сильное государство, которое работает во благо всех русских людей», — отметил участник круглого стола ЭИСИ.

Воссоединение исторических регионов с Россией воспринимается обществом как акт восстановления исторический справедливости и как сопротивление западному влиянию, отметила в своем выступлении эксперт Департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева.

«Если говорить об эмоциональной составляющей, то порядка 60% респондентов ВЦИОМ выражают позитивные чувства в связи с воссоединением исторических регионов с Россией, 50% говорят о гордости, а 10% — о восхищении. Рациональные оценки ещё выше: 74% россиян поддерживают воссоединение и декларируют позитивное отношение к этому процессу», – рассказала она.

Социолог отметила, что в структуре ответов о мотивах воссоединения регионов с Россией четко выделяются два основных нарратива. Первый из них акцентирует внимание на исторической обоснованности данного процесса – об этом заявили 48% опрошенных. Россияне подчеркивают, что эти территории являются частью их исторической судьбы, где проживают русские люди, и они воспринимают себя как один народ. Второй – связан с ответственностью за людей, живущих в новых регионах. В открытом вопросе о позитивных последствиях для России мы видим схожую картину: 45% ответов касаются ценностных преимуществ воссоединения.











«Эти два нарратива подчеркивают эмоциональную и культурную связь между Россией и историческими территориями», — подчеркнула представительница ВЦИОМ.

Выбор Русского мира – цивилизационный для жителей Донбасса – это отказ от навязываемой Киевом новой истории, в которой героизируются нацистские пособники и предаются забвению подвиги советских воинов-освободителей. Такими словами продолжил дискуссию политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

«Жители Донбасса в те дни защищали образ себя, как сильных, решительных людей, которые не позволят себя дискриминировать, унижать, ставить в положение людей второго сорта. Это особый психологический настрой, особый донецкий характер, сформировавшийся в шахтерском краю, он был тоже тем фактором, который заставлял людей ответить на вызов незаконной нелегитимной диктатуры», — отметил он.

Со своей стороны, журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич отметил, что 11 лет назад ДНР и ЛНР проголосовали, в том числе за освобождение от украинской цензуры и дезинформации. С образованием Республик прекратилось насаждение ненависти к России и русскому народу, распространяемое украинскими СМИ.

Малькевич считает, что 11 лет назад Донецкая и Луганская народные республики проголосовали за освобождение от украинской цензуры и дезинформации. Видео © ЭИСИ

Переходя к историческим аспектам воссоединения исторических территорий с Россией, модератор круглого стола Павел Данилин напомнил о другой исторической дате: 6 апреля отмечается 371-я годовщина подписания Алексеем Михайловичем Романовым жалованной грамоты гетману Богдану Хмельницкому, предоставлявшей казакам Малороссии права и льготы. В те дни Киевская, Черкасская, Полтавская и Черниговская области – находились в составе так называемого украинского ядра, которое просило защитить себя от польской шляхты. Однако исторически стремление украинских элит находиться внутри российского социума длилось недолго.

Новороссию – современные Донецкие и Луганские республики, Николаев, Херсон и Запорожскую области – нельзя путать с гетманскими и казацкими территориями. Важно отметить, что в дальнейшем эти огромные земли были населены жителями Подмосковья. Примерно 2,5 миллиона жителей русских губерний были переселены Потемкиным по распоряжению Екатерины Великой с 1775 по 1780 годы. <…> Это тотально русское население, там украинцев жили единицы. И вдруг этих людей заставляют признать, что они не русские! Павел Данилин

Украина большую часть своей очень недолгой истории была фактически несостоявшимся государством, а сейчас и вовсеутрачивает всякие признаки государственности. Такое мнение выразил член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

«Россия на протяжении веков собирала земли, создавала мощную промышленность, строила города, развивала технологии на этой территории. На Украине было ученых больше, чем в любой европейской стране на момент распада СССР. Это 350 лет строительства и созидания, а Украине хватило 35 лет для того, чтобы абсолютно все разбазарить, потерять свою государственность и то огромное богатство, которое Украина получила из рук нашей страны», – заключил он.

Говоря о новейшей истории Донбасса, заместитель генерального директора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ Никита Сетов отметил, что Денис Пушилин и другие руководители исторических регионов сумели обеспечить функционирование государственных институтов в условиях вооруженного конфликта и открытого противодействия со стороны киевского режима. Он смог выстроить работу в условиях, которые следовало бы трактовать как постоянное преодоление экзистенциальных угроз, а не политико-экономических вызовов.