Литва увидела «руку Путина» в смерти пьяных солдат США в болоте у границ с РФ

В Литве обвинили президента России Владимира Путина в гибели американских военных в болоте во время натовских учений. Об этом пишет издание «Delfi Литва». Глава государства якобы «угрожает» всей Европе, поэтому солдаты США вынуждены «мужественно» защищать весь мир от российской «агрессии».

«И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», — говорится в статье.