Литва увидела «руку Путина» в смерти пьяных солдат США в болоте у границ с РФ
Delfi: В Литве обвинили Путина в гибели четверых американских военных на болоте
В Литве обвинили президента России Владимира Путина в гибели американских военных в болоте во время натовских учений. Об этом пишет издание «Delfi Литва». Глава государства якобы «угрожает» всей Европе, поэтому солдаты США вынуждены «мужественно» защищать весь мир от российской «агрессии».
«И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», — говорится в статье.
Напомним, 25 марта после учений на центральном военном полигоне в Пабраде четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб. По данным литовских СМИ, американцы были пьяные, самые простые требования безопасности во время выполнения манёвров не соблюдались.