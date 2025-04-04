Канадская министресса угрожает России «последствиями» при отказе от перемирия на Украине

Глава МИД Канады Мелани Жоли грозится, что Россию настигнут «последствия», если Москва откажется от прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Канадская министресса иностранных дел заявила, что Россия столкнётся с «последствиями», если её руководство не пойдёт на предложение о прекращении огня. Жоли считает, что Москве нужно поставить дедлайн для заключения сделки.