Канадская министресса угрожает России «последствиями» при отказе от перемирия на Украине
Глава МИД Канады Жоли: РФ настигнут последствия в случае отказа прекращать огонь
Мелани Жоли. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb
Глава МИД Канады Мелани Жоли грозится, что Россию настигнут «последствия», если Москва откажется от прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Reuters.
Канадская министресса иностранных дел заявила, что Россия столкнётся с «последствиями», если её руководство не пойдёт на предложение о прекращении огня. Жоли считает, что Москве нужно поставить дедлайн для заключения сделки.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин надеется, что США пойдут на уступки России в вопросе мирного соглашения по Украине, однако российская армия будет готова продолжать спецоперацию в случае отказа американского лидера Трампа. Известно, что главы двух стран могут созвониться в третий раз до или после выходных. Пока дело движется в правильную сторону, ведь Москва и Вашингтон делают шаги к восстановлению отношений, на что указывал руководитель РФПИ Дмитриев, посетивший американскую столицу.