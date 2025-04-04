Главному инженеру ТЦ «Времена года» дали 4 года тюрьмы за гибель людей в кипятке
Инженер Евгений Боткин. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина приговорили к четырём годам заключения в колонии-поселении по уголовному делу о гибели четырёх сотрудниц торгового центра на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
«Вынесен приговор о гибели четырёх человек в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. К четырём годам в колонии-поселении приговорён главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ», — сказано в публикации.
Кухню магазина затапливает кипятком. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Кроме того, суд запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с реализацией внутреннего надзора над выполнением норм промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
Евгения Боткина признали виновным по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлёкшее по неосторожности смерть четырёх лиц). Инженер допустил появление неисправности сварного соединения оборудования под давлением, которую в итоге так и не починили.
Напомним, что 22 июля 2023 года в ТЦ «Времена года» прорвало трубу, из которой хлынул кипяток. В результате несколько десятков человек получили ожоги, а четыре сотрудницы «Глобус гурмэ» погибли на месте, не сумев выбраться. Инженера московского торгового центра Евгения Боткина тогда отправили под домашний арест.