Главному инженеру ТЦ «Времена года» дали 4 года тюрьмы за гибель людей в кипятке

Главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина приговорили к четырём годам заключения в колонии-поселении по уголовному делу о гибели четырёх сотрудниц торгового центра на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«Вынесен приговор о гибели четырёх человек в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. К четырём годам в колонии-поселении приговорён главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ», — сказано в публикации.

Кухню магазина затапливает кипятком. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Кроме того, суд запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с реализацией внутреннего надзора над выполнением норм промышленной безопасности на опасном производственном объекте.