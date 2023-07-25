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25 июля, 11:34

В залитом кипятком московском ТЦ зафиксировали критическую концентрацию ядовитого газа

В ТЦ "Времена года" из-за критической концентрации аммиака направились спасатели

<p>Обложка © ТАСС / Щербак Александр</p>

Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Отряды спасателей направляются в московский ТЦ "Времена года", где 22 июля из-за разлива кипятка погибли люди. По данным телеграм-канала SHOT, это может быть связано с критической концентрацией аммиака в воздухе внутри столичного торгового центра, которую зафиксировали специалисты.

В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа

В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа

Сотрудники везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания. К зданию торгового центра также экстренно вызвали лабораторию МЧС РФ.

Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли, это сотрудницы "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. Как стало известно позднее, после прорыва трубы с горячей водой в столичном торговом центре госпитализировано десять человек.

Предъявлено обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Предъявлено обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Иван Косицын
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