В залитом кипятком московском ТЦ зафиксировали критическую концентрацию ядовитого газа

Отряды спасателей направляются в московский ТЦ "Времена года", где 22 июля из-за разлива кипятка погибли люди. По данным телеграм-канала SHOT, это может быть связано с критической концентрацией аммиака в воздухе внутри столичного торгового центра, которую зафиксировали специалисты.