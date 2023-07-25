В залитом кипятком московском ТЦ зафиксировали критическую концентрацию ядовитого газа
В ТЦ "Времена года" из-за критической концентрации аммиака направились спасатели
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Отряды спасателей направляются в московский ТЦ "Времена года", где 22 июля из-за разлива кипятка погибли люди. По данным телеграм-канала SHOT, это может быть связано с критической концентрацией аммиака в воздухе внутри столичного торгового центра, которую зафиксировали специалисты.
Сотрудники везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания. К зданию торгового центра также экстренно вызвали лабораторию МЧС РФ.
Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли, это сотрудницы "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. Как стало известно позднее, после прорыва трубы с горячей водой в столичном торговом центре госпитализировано десять человек.