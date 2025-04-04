«Не знаю, кто будет летать»: Рубио высказался о запуске прямых рейсов между Россией и США
Рубио заявил, что не в курсе планов о возобновлении авиасообщения РФ и США
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о планах возобновить прямое авиасообщение между США и Россией. Об этом дипломат сообщил во время своего выступления в Брюсселе.
«Ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения. Я не знаю, кто будет летать, потому что люди под санкциями», — заметил госсекретарь.
Однако господин Рубио, вероятнее всего, лукавил перед европейскими политиками, ведь ранее глава РФПИ Дмитриев, слетавший на переговоры в Вашингтон, заявил, что Россия и США активно работают над восстановлением прямого авиасообщения между странами. А депутат Госдумы Михаил Шеремет счёл «мостом надежды» вероятное возобновление авиарейсов. Он считает, что Европа без возражений выделит для российских и американских самолётов воздушный коридор.