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4 апреля, 18:47

Врачи хотят отключить Пашу Техника от ИВЛ и констатировать смерть

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Тайские врачи намерены отключить рэпера Пашу Техника от аппарата жизнеобеспечения и объявить о его смерти. Окружение исполнителя не согласно с таким решением, сообщили родные пациента.

Близкие Техника отмечают, что состояние рэпера внезапно ухудшилось и его пришлось реанимировать. Это удалось сделать, но медики решили, что поддерживать его жизнь дальше бессмысленно. Сейчас в клинику едут экс-супруга артиста Карина Мельничук и российский врач.

«Дело идёт к финалу»: Врач оценил шансы Паши Техника после клинической смерти
«Дело идёт к финалу»: Врач оценил шансы Паши Техника после клинической смерти

Напомним, 40-летний Паша Техник находится в Таиланде в состоянии комы. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%. Сегодня стало известно, что Техник перенёс клиническую смерть.

Юрий Лысенко
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