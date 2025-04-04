Врачи хотят отключить Пашу Техника от ИВЛ и констатировать смерть
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Тайские врачи намерены отключить рэпера Пашу Техника от аппарата жизнеобеспечения и объявить о его смерти. Окружение исполнителя не согласно с таким решением, сообщили родные пациента.
Близкие Техника отмечают, что состояние рэпера внезапно ухудшилось и его пришлось реанимировать. Это удалось сделать, но медики решили, что поддерживать его жизнь дальше бессмысленно. Сейчас в клинику едут экс-супруга артиста Карина Мельничук и российский врач.
Напомним, 40-летний Паша Техник находится в Таиланде в состоянии комы. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%. Сегодня стало известно, что Техник перенёс клиническую смерть.