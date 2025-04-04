Врачи хотят отключить Пашу Техника от ИВЛ и констатировать смерть

Тайские врачи намерены отключить рэпера Пашу Техника от аппарата жизнеобеспечения и объявить о его смерти. Окружение исполнителя не согласно с таким решением, сообщили родные пациента.

Близкие Техника отмечают, что состояние рэпера внезапно ухудшилось и его пришлось реанимировать. Это удалось сделать, но медики решили, что поддерживать его жизнь дальше бессмысленно. Сейчас в клинику едут экс-супруга артиста Карина Мельничук и российский врач.