«Таких друзей – в музей»: Прилепин гневной поговоркой оценил слова Рубио о России
Прилепин: России не нужны такие друзья, как госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
России не нужны такие друзья, как госсекретарь США Марко Рубио, считающих допустимыми в пренебрежительной манере говорить о нашей стране и объявлять ультиматумы российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в личном телеграм-канале написал публицист Захар Прилепин, комментируя слова чиновника о том, что американский президент Дональд Трамп не потерпит «бесконечных переговоров о переговорах».
«Как они общаются с нами. <...> Большие белые братья. Как в народе говорят: таких друзей <...> в музей», — написал Прилепин.
Публицисту не понравилось заявление Рубио о желании американцев знать наверняка — настроена ли российская сторона на мир. А ещё он отметил, что госсекретарь якобы ничего не слышал о возобновлении прямых рейсов между странами, о которых ранее сообщал спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
Напомним, во время публичного выступления в Брюсселе Марко Рубио сказал, что не в курсе планов по возобновлению прямых рейсов между Штатами и Россией. Это заявление идёт вразрез со словами главы РФПИ Кирилла Дмитриева, посещавшего Вашингтон для переговоров и сообщившего, что стороны ведут активную работу над тем, чтобы восстановить прямое авиасообщение.