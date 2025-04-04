«Таких друзей – в музей»: Прилепин гневной поговоркой оценил слова Рубио о России

России не нужны такие друзья, как госсекретарь США Марко Рубио, считающих допустимыми в пренебрежительной манере говорить о нашей стране и объявлять ультиматумы российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в личном телеграм-канале написал публицист Захар Прилепин, комментируя слова чиновника о том, что американский президент Дональд Трамп не потерпит «бесконечных переговоров о переговорах».

«Как они общаются с нами. <...> Большие белые братья. Как в народе говорят: таких друзей <...> в музей», — написал Прилепин.