Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву
Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive
Тело рэпера Паши Техника отправят из Таиланда в Москву. 41-летнего Павла Ивлева (настоящее имя исполнителя) похоронят на родине — в России. Об этом сообщил менеджер артиста Марк Флинк.
«Довезём до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище», — сообщил Флинк в соцсетях.
Где именно пройдут похороны, пока неизвестно.
О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. По информации Life.ru, рэпер скончался из-за септического шока на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. В тот же день он перенёс клиническую смерть, но врачи успели провести реанимацию. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось.