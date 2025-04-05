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4 апреля, 23:55

Тело Паши Техника перевезут из Таиланда в Москву

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Тело рэпера Паши Техника отправят из Таиланда в Москву. 41-летнего Павла Ивлева (настоящее имя исполнителя) похоронят на родине — в России. Об этом сообщил менеджер артиста Марк Флинк.

«Довезём до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище», — сообщил Флинк в соцсетях.

Где именно пройдут похороны, пока неизвестно.

Бывшая жена Паши Техника обвинила тайского наркодилера в смерти рэпера
Бывшая жена Паши Техника обвинила тайского наркодилера в смерти рэпера

О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. По информации Life.ru, рэпер скончался из-за септического шока на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. В тот же день он перенёс клиническую смерть, но врачи успели провести реанимацию. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось.

Лия Мурадьян
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