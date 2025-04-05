Пленённые российские военные исчезли после разговора с комбатом ВСУ Тринадцатым

Командир 156-го батальона ВСУ Тринадцатый издевался над пленными российскими солдатами и мирным населением во время вторжения в Курскую область. Его преступления выдал украинский военнослужащий Александр Горб, который сложил оружие. По его словам, некоторых пленных после разговора с офицером больше не видели.