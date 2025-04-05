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5 апреля, 05:28

Пленённые российские военные исчезли после разговора с комбатом ВСУ Тринадцатым

Захваченный ВСУшник раскрыл преступления командира против гражданских и пленных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Командир 156-го батальона ВСУ Тринадцатый издевался над пленными российскими солдатами и мирным населением во время вторжения в Курскую область. Его преступления выдал украинский военнослужащий Александр Горб, который сложил оружие. По его словам, некоторых пленных после разговора с офицером больше не видели.

«Из плена некоторые [российские бойцы] не возвращались. Он плохо относился и к мирному населению. Он применял физическое насилие», — сказал ВСУшник в беседе с корреспондентом ТАСС о Тринадцатом.

Пленный рассказал, что его командир «проводил разговоры» с жителями курского приграничья с помощью кулаков.

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Ранее житель села Гончаровка Суджанского района рассказал, что грузинские наёмники ВСУ насиловали женщин, проживающих к населённом пункте. Боевики глумились и издевались над местным населением, а иногда устраивали расстрелы на потеху себе. Также бойцы ВСУ запрещали мирным жителям хоронить умерших на кладбищах. После зачистки от войск противника под Суджей нашли изувеченные тела детей.

Андрей Бражников
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