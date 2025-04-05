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Магнитные бури

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5 апреля, 09:35

Ловушки мозга: Муки метеозависимых россиян от магнитных бурь списали на эффект ноцебо

Кардиолог Романенко заявила, что магнитные бури не влияют на здоровье человека

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Магнитные бури не влияют на здоровье человека, а метеозависимость является мифом, уверена врач-кардиолог Татьяна Романенко. По её словам, чаще всего речь идёт об эффекте ноцебо — когда самочувствие ухудшается из-за самовнушения.

В то же время врач признала, что люди, страдающие от хронических заболеваний сердечно-сосудистой или дыхательной систем, могут быть уязвимы к изменениям погоды, в том числе электромагнитной активности. Также негативному воздействию подвержены подростки в переходном возрасте, пожилые и беременные.

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«Если вы психологически неустойчивы и у вас есть тревожность, значит, нужно обратить внимание на психоэмоциональный фон и обратиться за помощью к врачу, чтобы он прописал препараты, которые стабилизируют состояние нервной системы», — рекомендовала собеседница радио Sputnik.

Ранее Life.ru составил полный гид, как выживать метеозависимым. Эксперты рассказали, как температурные скачки и нестабильная погода влияют на людей. Кроме того, метеозависимым россиянам объяснили, как спастись от магнитных бурь.

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Профессор объяснила, какие люди не страдают метеозависимостью
Борис Эльфанд
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