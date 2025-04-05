Ловушки мозга: Муки метеозависимых россиян от магнитных бурь списали на эффект ноцебо

Магнитные бури не влияют на здоровье человека, а метеозависимость является мифом, уверена врач-кардиолог Татьяна Романенко. По её словам, чаще всего речь идёт об эффекте ноцебо — когда самочувствие ухудшается из-за самовнушения.

В то же время врач признала, что люди, страдающие от хронических заболеваний сердечно-сосудистой или дыхательной систем, могут быть уязвимы к изменениям погоды, в том числе электромагнитной активности. Также негативному воздействию подвержены подростки в переходном возрасте, пожилые и беременные.