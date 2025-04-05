Российская армия продвинулась на 5 квадратных километров у Разлива
Рогов: ВС РФ продвинулись на широком участке фронта западнее Разлива в ДНР
ВС РФ во время боёв. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска существенно продвинулись на западном направлении от посёлка Разлив в ДНР, который недавно перешёл под полный контроль РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«У российских войск успехи западнее Разлива — наши ребята продвинулись на широком участке фронта, и площадь составила до 5 квадратных километров», — поделился Рогов.
Напомним, посёлок Разлив был освобождён 1 апреля. Удерживающая этот участок группировка ВСУ на 90% состояла из польских наёмников, рассказали участники боёв. Российские военнослужащие группировки «Восток» признались, что им пришлось вызвать огонь на себя, потому что противник «встретил» ВС РФ массированным обстрелом, наши штурмовики смогли прорвать вражескую оборону.