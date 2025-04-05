Российская армия продвинулась на 5 квадратных километров у Разлива

Российские войска существенно продвинулись на западном направлении от посёлка Разлив в ДНР, который недавно перешёл под полный контроль РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.