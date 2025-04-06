На площади перед Колизеем в Риме прошёл масштабный митинг, организованный «Движением пяти звёзд» — одной из ведущих оппозиционных сил Италии. По оценкам организаторов, около 80 тысяч демонстрантов заполонили исторический центр города, выражая недовольство милитаризацией Европы.

Плакаты с надписями «Остановите их!» и «Прекратите тратить деньги на оружие» мелькали в толпе, пока ораторы на трибуне критиковали курс Правительства Брюсселя. Особое возмущение участников вызвал план председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о военных заимствованиях на 150 миллиардов евро, который представители «Движения» назвали преступлением.