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5 апреля, 21:26

В Риме тысячи людей вышли на митинг против милитаризации Европы

На площади перед Колизеем в Риме прошёл масштабный митинг, организованный «Движением пяти звёзд» — одной из ведущих оппозиционных сил Италии. По оценкам организаторов, около 80 тысяч демонстрантов заполонили исторический центр города, выражая недовольство милитаризацией Европы.

В Риме тысячи людей вышли на митинг. Видео © Х / DD Geopolitics

Плакаты с надписями «Остановите их!» и «Прекратите тратить деньги на оружие» мелькали в толпе, пока ораторы на трибуне критиковали курс Правительства Брюсселя. Особое возмущение участников вызвал план председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о военных заимствованиях на 150 миллиардов евро, который представители «Движения» назвали преступлением.

«Мы вооружаемся»: В Германии начали готовить заговор против Европы
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Массовые протесты проходят и во Франции. Жители Парижа строят баррикады, жгут флаги США и устраивают стычки с полицией. Поводом для волнений стало сокращение рабочих мест. Бастующие выкрикивали лозунги против политики президента США Дональда Трампа и введённых им таможенных пошлин. Напомним, что республиканец установил пошлины на все импортируемые товары в США. Это решение вызвало бурную реакцию в Европейском Союзе.

Обложка ©

Х / DD Geopolitics

Артём Гапоненко
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