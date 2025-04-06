США хотят решить украинский вопрос без участия ЕС, однако Европа требует, чтобы с ней тоже поделились Украиной. Европейским политикам в действительности нет дела до благополучия этой страны, — они лишь хотят получить свой кусок «пирога». Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с «Царьградом».

Мешая переговорам РФ и США, Брюссель на самом деле хочет не помочь Украине, а оказать давление на Штаты, дав им понять, что Европа тоже претендует на свою награду за вложенные средства. Именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон пытается выбить ЕС место за столом переговоров.

Таким образом, ЕС хочет откромсать ещё что-то от Украины, которая и без того продана своим руководством в бессрочное рабство. Расплачиваться за помощь США в рамках сделки по недрам стране придётся ещё не одну сотню лет. Она больше никогда не будет богатой, а ресурсы у неё просто заберут.