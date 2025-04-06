«Бессрочное рабство»: Экс-депутат Рады рассказал, как будут делить Украину
Экс-нардеп Царёв: ЕС хочет не поддерживать Киев, а получить кусок от Украины
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США хотят решить украинский вопрос без участия ЕС, однако Европа требует, чтобы с ней тоже поделились Украиной. Европейским политикам в действительности нет дела до благополучия этой страны, — они лишь хотят получить свой кусок «пирога». Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с «Царьградом».
Мешая переговорам РФ и США, Брюссель на самом деле хочет не помочь Украине, а оказать давление на Штаты, дав им понять, что Европа тоже претендует на свою награду за вложенные средства. Именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон пытается выбить ЕС место за столом переговоров.
Таким образом, ЕС хочет откромсать ещё что-то от Украины, которая и без того продана своим руководством в бессрочное рабство. Расплачиваться за помощь США в рамках сделки по недрам стране придётся ещё не одну сотню лет. Она больше никогда не будет богатой, а ресурсы у неё просто заберут.
«И на этот ужас (раздел Украины) со своей ложкой хотят попасть и европейские лидеры. Тоже поучаствовать в этом грабеже. Кто девушку приводит в ресторан, тот её и танцует. Они Украину поддерживали и теперь хотят получить своё. Мы уже видим, что получат США. Европейцы тоже хотят. 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов, арестованных в ЕС, им мало», — сказал Царёв.
США действительно постарались, составляя договор по недрам, ведь в Верховной раде пришли в ужас, увидев условия американской стороны. Там теперь идёт речь вообще о всех ресурсах Украины, а не только о редкоземельных металлах. Сейчас Запад больше всего боится, что Киев и вовсе утратит контроль над этими ископаемыми. А в Белом доме обещают Владимиру Зеленскому большие проблемы, если тот откажется от договора.