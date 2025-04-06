Нелепая случайность: СМИ узнали, как главред The Atlantic попал в чат, где обсуждали удары США по хуситам

Стало известно, как главный редактор журнала The Atlantic а Джефри Голдберга попал в секретный чат чиновников Соединённых Штатов и смог прочитать про удары американских ВС по хуситам в Йемене. Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц случайно внёс в контакты номер телефона журналиста, сообщает The Guardian.

За несколько месяцев до инцидента Уолтц по ошибке сохранил номер редактора под контактом другого человека, которого хотел добавить в чат. Алгоритм iPhone увидел связь между номером телефона Голдберга и номером пресс-секретаря совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза.