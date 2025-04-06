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6 апреля, 16:05

Нелепая случайность: СМИ узнали, как главред The Atlantic попал в чат, где обсуждали удары США по хуситам

The Guardian: Уолтц случайно внёс в контакты журналиста, которого добавили в чат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Стало известно, как главный редактор журнала The Atlantic а Джефри Голдберга попал в секретный чат чиновников Соединённых Штатов и смог прочитать про удары американских ВС по хуситам в Йемене. Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц случайно внёс в контакты номер телефона журналиста, сообщает The Guardian.

За несколько месяцев до инцидента Уолтц по ошибке сохранил номер редактора под контактом другого человека, которого хотел добавить в чат. Алгоритм iPhone увидел связь между номером телефона Голдберга и номером пресс-секретаря совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза.

Ошибка произошла в октябре, когда журналист уведомил предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа о публикации о кандидате от республиканцев. Письмо было перенаправлено Уолтцу, который сохранил номер не в тот контакт по предложению смартфона.

«Усвоил урок»: Трамп вступился за своего советника после утечки из секретного чата
«Усвоил урок»: Трамп вступился за своего советника после утечки из секретного чата

Хозяин Белого дома разочаровался в советнике по нацбезопасности, но увольнять его не стал. Напомним, что Майкл Уолтц взял на себя вину за «шпиона» в секретном чате. После инцидента американский лидер публично поддержал его, отметив, что это лишь первая ошибка за два месяца успешной работы. По словам министра обороны США Пита Хегсета, в чат, куда попал редактор, не отправляли военные планы. В администрации подчёркивали, что никакой секретной информации в переписке не содержалось.

Алена Пенчугина
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