Суд в Приморье смягчил приговор американскому сержанту Блэку

В Приморье Девятый кассационный суд частично удовлетворил апелляцию на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осуждённому за кражу и угрозу убийства, сократив его срок до трёх лет и двух месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Бывший штаб-сержант США Блэк был приговорен в июне 2024 года к трём годам и девяти месяцам за угрозу убийства своей девушки во Владивостоке и кражу у неё 10 тысяч рублей. В августе приговор был подтверждён Приморским краевым судом. В марте адвокаты Блэка подали кассационную жалобу, требуя его оправдания по обвинению в угрозе убийства и уменьшения срока за кражу.

В понедельник Девятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляцию на решение Первомайского районного суда Владивостока. Блэк участвовал в заседании посредством видеоконференции.