Суд в Приморье смягчил приговор американскому сержанту Блэку
Суд в Приморье снизил срок американцу Блэку до трёх лет и двух месяцев
Гордон Блэк. Обложка © ТАСС / STRINGER
В Приморье Девятый кассационный суд частично удовлетворил апелляцию на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осуждённому за кражу и угрозу убийства, сократив его срок до трёх лет и двух месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Бывший штаб-сержант США Блэк был приговорен в июне 2024 года к трём годам и девяти месяцам за угрозу убийства своей девушки во Владивостоке и кражу у неё 10 тысяч рублей. В августе приговор был подтверждён Приморским краевым судом. В марте адвокаты Блэка подали кассационную жалобу, требуя его оправдания по обвинению в угрозе убийства и уменьшения срока за кражу.
В понедельник Девятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляцию на решение Первомайского районного суда Владивостока. Блэк участвовал в заседании посредством видеоконференции.
Судья Галина Познер заявила, что наказание Блэка по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ смягчено до трёх лет и двух месяцев лишения свободы, и окончательно ему назначено три года и два месяца в исправительной колонии общего режима.
Напомним, американского военнослужащего задержали во Владивостоке 6 мая 2024 года. Он ненадолго прибыл в Россию из Южной Кореи к своей возлюбленной, с которой у сержанта и возникла ссора: Блэк применил к девушке физическую силу, а затем скрылся с украденными 10 тысячами рублей. Сам Гордон озвучил другую версию произошедшего и вину не признал. Пострадавшая же указала на психическое нездоровье бойфренда. Но суд всё равно приговорил иностранца к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.