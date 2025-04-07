Бизнес сидящих под арестом блогеров Чекалиных трещит по швам
SHOT: Компания блогеров Чекалиных ушла в минус почти на 100 миллионов рублей
Артём и Валерия Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
У блогеров Чекалиных, отбывающих домашний арест, бизнес трещит по швам. Их главная компания, через которую продавались марафоны и косметика, за 2024 год ушла в минус почти на 100 миллионов рублей.
Телеграм-канал SHOT раскопал, что убытки ООО «БИ ФИТ» составили 98 млн. Ещё недавно, на волне популярности Лерчек и Артёма, фирма приносила свыше полумиллиарда прибыли. Однако вскрылось, что доходы от фитнес-марафонов для «идеальных форм» выводились не совсем чисто — часть средств утекала через банк в Дубае. Это и стало причиной нового ареста. После развода экс-супругам досталось по 37,5% акций «БИ ФИТ».
Другие активы, записанные на Артёма, тоже в упадке. У «Леани» (нижнее бельё) налоговики заморозили счета, «Экофлоу» (косметика) готовится к закрытию. Единственный светлый лучик — «Летик Мейкап», заработавший за год скромные 194 тысячи рублей.
Напомним, что в октябре 2024 года на Чекалину и её бывшего мужа Артёма Чекалина завели дело за транзакции на основании поддельных документов. Теперь Артёмчек может присесть лет на пять за те самые знамениты марафоны. Кроме того, суд решил наложить арест на всё имущество Лерчек. В январе 2025 года бывшую пару уже оставляли под домашним арестом на 2 месяца.