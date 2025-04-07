Бизнес сидящих под арестом блогеров Чекалиных трещит по швам

У блогеров Чекалиных, отбывающих домашний арест, бизнес трещит по швам. Их главная компания, через которую продавались марафоны и косметика, за 2024 год ушла в минус почти на 100 миллионов рублей.

Телеграм-канал SHOT раскопал, что убытки ООО «БИ ФИТ» составили 98 млн. Ещё недавно, на волне популярности Лерчек и Артёма, фирма приносила свыше полумиллиарда прибыли. Однако вскрылось, что доходы от фитнес-марафонов для «идеальных форм» выводились не совсем чисто — часть средств утекала через банк в Дубае. Это и стало причиной нового ареста. После развода экс-супругам досталось по 37,5% акций «БИ ФИТ».