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7 апреля, 09:57

Песков: Матчи НХЛ и КХЛ — это идея, которая требует учёта нюансов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Идея проведения совместных матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока не имеет конкретного оформления и требует учёта ряда нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока здесь нет никакой конкретики. Нам нечего пока сказать в этом плане. Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря — там у всех свои графики», — отметил он в беседе с журналистами.

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Напомним, идею организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ предложил президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой. Тот инициативу поддержал. Кроме того, положительную реакцию идея вызвала и в Федерации хоккея России. Советский спортсмен Владислав Третьяк заявил Life.ru, что хоккей очень важен и должен быть вне политики.

Александра Вишнякова
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