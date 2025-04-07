Песков: Матчи НХЛ и КХЛ — это идея, которая требует учёта нюансов
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Идея проведения совместных матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока не имеет конкретного оформления и требует учёта ряда нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока здесь нет никакой конкретики. Нам нечего пока сказать в этом плане. Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря — там у всех свои графики», — отметил он в беседе с журналистами.
Напомним, идею организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ предложил президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой. Тот инициативу поддержал. Кроме того, положительную реакцию идея вызвала и в Федерации хоккея России. Советский спортсмен Владислав Третьяк заявил Life.ru, что хоккей очень важен и должен быть вне политики.