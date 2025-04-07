Песков: Матчи НХЛ и КХЛ — это идея, которая требует учёта нюансов

«Пока здесь нет никакой конкретики. Нам нечего пока сказать в этом плане. Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря — там у всех свои графики», — отметил он в беседе с журналистами.