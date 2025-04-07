В Кремле не стали комментировать арест имущества Чубайса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от комментариев об аресте имущества экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сославшись на судебный характер дела. Он подчеркнул, что вмешиваться в разбирательства власти не намерены.

Московский арбитраж заморозил активы Чубайса и семи его бывших коллег по иску «Роснано» о возмещении убытков на сумму свыше 5,6 миллиарда рублей. Среди фигурантов — экс-зампреды Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин и другие топ-менеджеры корпорации. Компания требует вернуть около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов. Иск поступил 31 марта, а предварительное заседание намечено на 30 апреля.