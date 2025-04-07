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Регион
7 апреля, 10:03

В Кремле не стали комментировать арест имущества Чубайса

Анатолий Чубайс. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Анатолий Чубайс. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от комментариев об аресте имущества экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сославшись на судебный характер дела. Он подчеркнул, что вмешиваться в разбирательства власти не намерены.

Московский арбитраж заморозил активы Чубайса и семи его бывших коллег по иску «Роснано» о возмещении убытков на сумму свыше 5,6 миллиарда рублей. Среди фигурантов — экс-зампреды Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин и другие топ-менеджеры корпорации. Компания требует вернуть около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов. Иск поступил 31 марта, а предварительное заседание намечено на 30 апреля.

Как сообщал Life.ru, правоохранители задержали по делу о злоупотреблении полномочиями трёх экс-сотрудников корпорации «УК Роснано». Среди задержанных есть экс-замглавы правления Борис Подольский, имущество которого тоже попало под арест.

У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли гражданство другой страны
У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли гражданство другой страны
Оксана Попова
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