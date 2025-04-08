Дербент посвятил рекорду Александра Овечкина светомузыкальное шоу

В дагестанском Дербенте отметили выдающийся рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В честь этого достижения власти города организовали масштабное светомузыкальное шоу.