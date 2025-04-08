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Регион
7 апреля, 23:14

Дербент посвятил рекорду Александра Овечкина светомузыкальное шоу

В дагестанском Дербенте отметили выдающийся рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В честь этого достижения власти города организовали масштабное светомузыкальное шоу.

«Жители и гости древнего города смогли увидеть на самом большом водном экране страны кадры с голами великого российского хоккеиста Александра Овечкина», — говорится в сообщении мэрии.

Посвящённое Овечкину шоу. Видео © Пресс-служба администрации Дербента

Магия чисел: Стали известны интересные совпадения в великом рекорде Овечкина
Магия чисел: Стали известны интересные совпадения в великом рекорде Овечкина

Напомним, что Александр Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля. На матче между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» присутствовал сам канадский хоккеист, а также семья россиянина. После 895-й шайбы встречу пришлось прервать ради торжественной церемонии, в ходе которой форвард выразил фанатам слова поддержки. Поздравления Овечкину уже адресовали десятки мировых звёзд.

Обложка ©

Пресс-служба администрации Дербента

Тимур Хингеев
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