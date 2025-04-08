Дербент посвятил рекорду Александра Овечкина светомузыкальное шоу
В дагестанском Дербенте отметили выдающийся рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, который стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В честь этого достижения власти города организовали масштабное светомузыкальное шоу.
«Жители и гости древнего города смогли увидеть на самом большом водном экране страны кадры с голами великого российского хоккеиста Александра Овечкина», — говорится в сообщении мэрии.
Посвящённое Овечкину шоу. Видео © Пресс-служба администрации Дербента
Напомним, что Александр Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля. На матче между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» присутствовал сам канадский хоккеист, а также семья россиянина. После 895-й шайбы встречу пришлось прервать ради торжественной церемонии, в ходе которой форвард выразил фанатам слова поддержки. Поздравления Овечкину уже адресовали десятки мировых звёзд.
Пресс-служба администрации Дербента