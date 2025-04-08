В Кремле ответили на критику идеи о матчах между КХЛ и НХЛ
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Никакой конкретики о матчах между Континентальной и Национальной хоккейными лигами пока нет, это чисто гипотетическая идея. Такое заявление в ответ на критику предложения сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идея, чисто гипотетическая, была высказана, никакой конкретики пока нет. Как можно критиковать того, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Песков призвал оставить данную возможность.
Напомним, идея организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ прозвучала в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В Федерации хоккея России предложение вызвало положительную реакцию. Президент ФХР Владислав Третьяк заявил Life.ru, что хоккей очень важен и должен быть вне политики.