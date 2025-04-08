В Кремле ответили на критику идеи о матчах между КХЛ и НХЛ

Никакой конкретики о матчах между Континентальной и Национальной хоккейными лигами пока нет, это чисто гипотетическая идея. Такое заявление в ответ на критику предложения сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идея, чисто гипотетическая, была высказана, никакой конкретики пока нет. Как можно критиковать того, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Песков призвал оставить данную возможность.