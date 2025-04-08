Искусал лицо и тело: Медведь едва не растерзал мужчину в Приморье
МВД: В Приморском крае мужчина госпитализирован после нападения медведя
Медведь. Обложка © Freepik / wirestock
В Приморском крае мужчина пострадал после нападения медведя в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По информации ведомства, инцидент произошёл в лесном массиве села Высокогорск. Хищник накинулся на 29-летнего мужчину. После произошедшего его доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полицейские проводят беседы с охотниками и местными жителями, чтобы те не посещали лес. Как передаёт Amur Mash, медведь искусал мужчине голову, лицо и тело.
«По данному факту полицейские проводят проверку. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Дикое животное не обнаружено», — указано в сообщении полиции.
А ранее Life.ru писал, что 3 апреля в лесу близ подмосковной деревни Соколово на мужчину напал медведь. Вскоре хищник отпустил свою жертву, и пострадавший смог позвонить близким. У мужчины были серьёзные травмы, повреждено лицо и сломаны кости. Пациента эвакуировали на вертолёте, он попал в реанимацию. К счастью, мужчина пришёл в сознание, его состояние улучшается.