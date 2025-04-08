Искусал лицо и тело: Медведь едва не растерзал мужчину в Приморье

В Приморском крае мужчина пострадал после нападения медведя в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошёл в лесном массиве села Высокогорск. Хищник накинулся на 29-летнего мужчину. После произошедшего его доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полицейские проводят беседы с охотниками и местными жителями, чтобы те не посещали лес. Как передаёт Amur Mash, медведь искусал мужчине голову, лицо и тело.