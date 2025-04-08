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Регион
8 апреля, 12:55

Ещё один тракторист подорвался на мине в приграничье

Тракторист пострадал, подорвавшись на мине в Шебекинском округе под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /oticki

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /oticki

В селе Мешковое, расположенном в Шебекинском округе Белгородской области, трактор, который работал в поле, подорвался на мине. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, управлявший машиной мужчина получил травмы.

Мужчина сам обратился в местную амбулаторию за первой помощью, после чего был госпитализирован в медицинское учреждение в Белгороде. Трактор полностью сгорел в результате инцидента. Гладков подчеркнул, что предприятие, где работал тракторист, нарушило правила безопасности при проведении работ в приграничной зоне.

«Тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ», — отметил губернатор.

Появилось видео подрыва ВСУшников на «интеллектуальных» минных полях
Появилось видео подрыва ВСУшников на «интеллектуальных» минных полях

Напомним, что в конце марта двое трактористов пострадали на полях в Курской области из-за атаки ВСУ. Ещё один комбайнёр на днях подорвался на мине. К слову, ВСУ оставили в курском приграничье так много мин, что даже сами подрываются на них. Так, например, такой казус приключился с бежавшими из Суджи украинскими военными.

Марина Фещенко
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