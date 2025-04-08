Ещё один тракторист подорвался на мине в приграничье

В селе Мешковое, расположенном в Шебекинском округе Белгородской области, трактор, который работал в поле, подорвался на мине. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, управлявший машиной мужчина получил травмы.

Мужчина сам обратился в местную амбулаторию за первой помощью, после чего был госпитализирован в медицинское учреждение в Белгороде. Трактор полностью сгорел в результате инцидента. Гладков подчеркнул, что предприятие, где работал тракторист, нарушило правила безопасности при проведении работ в приграничной зоне.