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9 апреля, 05:07

План «‎Ковёр» отменили в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного

Росавиация: Аэропорты Владикавказа, Волгограда и Грозного снова принимают рейсы

ОБложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

ОБложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного в 07:05 мск сняли временные ограничения, введённые из-за атак БПЛА. Об этом информирует Росавиация. За время действия плана «Ковёр» на запасные аэродромы ушли три самолёта – один во Владикавказ, другой — в Волгоград, третий — в Грозный.

«В аэропортах Владикавказ, Волгоград и Грозный в 07:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении.

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На фоне серии атак украинских беспилотников на российские регионы пять аэропортов временно остановили приём и выпуск самолётов. Ограничения затронули Грозный, Владикавказ, Волгоград, Саратов и Ульяновск.

Андрей Бражников
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