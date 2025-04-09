План «‎Ковёр» отменили в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного

В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного в 07:05 мск сняли временные ограничения, введённые из-за атак БПЛА. Об этом информирует Росавиация. За время действия плана «Ковёр» на запасные аэродромы ушли три самолёта – один во Владикавказ, другой — в Волгоград, третий — в Грозный.