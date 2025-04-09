План «Ковёр» отменили в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного
Росавиация: Аэропорты Владикавказа, Волгограда и Грозного снова принимают рейсы
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В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного в 07:05 мск сняли временные ограничения, введённые из-за атак БПЛА. Об этом информирует Росавиация. За время действия плана «Ковёр» на запасные аэродромы ушли три самолёта – один во Владикавказ, другой — в Волгоград, третий — в Грозный.
«В аэропортах Владикавказ, Волгоград и Грозный в 07:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении.
На фоне серии атак украинских беспилотников на российские регионы пять аэропортов временно остановили приём и выпуск самолётов. Ограничения затронули Грозный, Владикавказ, Волгоград, Саратов и Ульяновск.