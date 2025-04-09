Мать дозвонилась до пропавшего в Судже сына в его день рождения и услышала чужой голос

Татьяна до сих пор не может простить себе, что не уговорила сына выехать вместе с ней из города после вторжения ВСУ. Беженка с августа не получала от него вестей и лишь слышала от военных, что тот якобы всё время жил в подвале дома. 17 марта, в день его рождения, мать заметила, что в мессенджере высветилось, что сын находится онлайн. Пономарёва от радости впала в стресс и стала ему звонить. Трубку взяли, но в ней раздался чужой голос, а собеседник давал какую-то противоречивую информацию.