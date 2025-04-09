Мать дозвонилась до пропавшего в Судже сына в его день рождения и услышала чужой голос
Жительница Суджи дозвонилась до пропавшего в городе сына и услышала чужой голос
Обстановка в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Жительница Суджи Курской области Татьяна Пономарёва дозвонилась до пропавшего в оккупированном ВСУ городе в его день рождения, но трубку взял незнакомец. Она рассказала «Ленте.ру», что мужчина отказался эвакуироваться вместе с ней.
Татьяна до сих пор не может простить себе, что не уговорила сына выехать вместе с ней из города после вторжения ВСУ. Беженка с августа не получала от него вестей и лишь слышала от военных, что тот якобы всё время жил в подвале дома. 17 марта, в день его рождения, мать заметила, что в мессенджере высветилось, что сын находится онлайн. Пономарёва от радости впала в стресс и стала ему звонить. Трубку взяли, но в ней раздался чужой голос, а собеседник давал какую-то противоречивую информацию.
«Сначала он говорил, что видел его [сына] в подвале, потом, что возле газовой трубы во время операции «Труба», когда военные вылезали из неё», – говорит Татьяна.
Позже ей сообщили, что её сына нашли с огнестрельным ранением в голову. Мать сдала образец ДНК для подтверждения личности, результаты ожидаются после 20 апреля.
Ранее житель села Гончаровка Суджанского района сообщил, что грузинские наёмники ВСУ насиловали женщин, проживающих к населённом пункте. Легионеры глумились и издевались над местным населением, а иногда устраивали расстрелы на потеху себе. Также солдаты ВСУ запрещали мирным жителям хоронить умерших на кладбищах. После зачистки от войск противника под Суджей нашли изувеченные тела детей.