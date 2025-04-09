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Регион
9 апреля, 07:08

СКА объявил о расторжении контракта с Евгением Кузнецовым

Хоккеист Евгений Кузнецов. Обложка © Wikipedia

Хоккеист Евгений Кузнецов. Обложка © Wikipedia

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга и именитый нападающий Евгений Кузнецов, в активе которого есть Кубок Стэнли, договорились о прекращении сотрудничества. Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон, о чём официально заявила пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Кузнецов пополнил состав команды СКА перед началом текущего сезона. В рамках регулярного чемпионата он принял участие в 39 играх, записав на свой счёт 37 очков. В шести матчах плей-офф спортсмен сумел отличиться 3 раза, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.

Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»
Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»

Ранее Life.ru рассказал, что в воскресенье, 6 апреля, российский хоккеист Александр Овечкин совершил историческое достижение в НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Во время игры регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий забросил шайбу, которая позволила ему обойти легендарного канадца. Знаковое событие вызвало перерыв в матче для проведения специальной церемонии, где Овечкин поблагодарил болельщиков за их поддержку. Множество знаменитостей со всего мира поздравили хоккеиста с выдающимся результатом.

Наталья Афонина
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