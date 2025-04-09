СКА объявил о расторжении контракта с Евгением Кузнецовым

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга и именитый нападающий Евгений Кузнецов, в активе которого есть Кубок Стэнли, договорились о прекращении сотрудничества. Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон, о чём официально заявила пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.