СКА объявил о расторжении контракта с Евгением Кузнецовым
Хоккеист Евгений Кузнецов. Обложка © Wikipedia
Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга и именитый нападающий Евгений Кузнецов, в активе которого есть Кубок Стэнли, договорились о прекращении сотрудничества. Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон, о чём официально заявила пресс-служба команды.
«Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Кузнецов пополнил состав команды СКА перед началом текущего сезона. В рамках регулярного чемпионата он принял участие в 39 играх, записав на свой счёт 37 очков. В шести матчах плей-офф спортсмен сумел отличиться 3 раза, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.
Ранее Life.ru рассказал, что в воскресенье, 6 апреля, российский хоккеист Александр Овечкин совершил историческое достижение в НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Во время игры регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий забросил шайбу, которая позволила ему обойти легендарного канадца. Знаковое событие вызвало перерыв в матче для проведения специальной церемонии, где Овечкин поблагодарил болельщиков за их поддержку. Множество знаменитостей со всего мира поздравили хоккеиста с выдающимся результатом.