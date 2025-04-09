Анна Седокова исполнила мечту сына Гектора в его 8-й день рождения
Певица Анна Седокова с сыном Гектором. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annasedokova
Певица Анна Седокова поздравила своего уже 8-летнего сына Гектора с днём рождения и исполнила мечту мальчика. Исполнительница устроила для ребёнка идеальный день — подарки, торт и никакой школы. Кадрами с сыном Седокова поделилась в своих соцсетях.
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днём рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annasedokova
В свой день рождения именинник получил от мамы мечту — красивую упакованную коробку, внутри которой находилась игровая приставка. Ребёнок не смог сдержать эмоций и начал радостно кататься по полу и целовать собаку. Кроме того, Гектора ждал настоящий праздничный шоколадный торт со свечками.
«Сегодня День Рождения у моего маленького супергероя. Целых 8 лет мы с тобой вместе. И нет большего счастья, чем видеть, как ты улыбаешься. Обещаю сделать всё для этого. Любим очень. Мама и сестрички», — написала Анна.
Единственное, чего не было в день рождения мальчика — баскетболиста Яниса Тиммы. Бывший супруг Анны Седоковой очень любил Гектора и заменил ему отца, но теперь праздники проходят без спортсмена. Латвийский баскетболист был найден мёртвым в московском хостеле 17 декабря 2024 года. По данным следствия, экс-супруг исполнительницы совершил самоубийство. После этого близкие спортсмена начали высказывать недовольство в адрес артистки и даже обвинили её в случившемся.