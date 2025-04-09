Анна Седокова исполнила мечту сына Гектора в его 8-й день рождения

Певица Анна Седокова поздравила своего уже 8-летнего сына Гектора с днём рождения и исполнила мечту мальчика. Исполнительница устроила для ребёнка идеальный день — подарки, торт и никакой школы. Кадрами с сыном Седокова поделилась в своих соцсетях.

Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днём рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annasedokova

В свой день рождения именинник получил от мамы мечту — красивую упакованную коробку, внутри которой находилась игровая приставка. Ребёнок не смог сдержать эмоций и начал радостно кататься по полу и целовать собаку. Кроме того, Гектора ждал настоящий праздничный шоколадный торт со свечками.