Нет гнева, есть вина: Профайлер «прочёл» лицо Ефремова после освобождения из колонии

То, что он не поднимает глаза, — это плохое, нересурсное состояние, а также признаки признания вины и стыда. Раздражения, гнева нет никакого. Когда он идёт и говорит, он в такой прострации находится, в плохом состоянии. Нет у него даже сил гневаться.