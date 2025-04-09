Нет гнева, есть вина: Профайлер «прочёл» лицо Ефремова после освобождения из колонии
Профайлер Анищенко увидел искреннее сожаление в словах освободившегося Ефремова
Михаил Ефремов после возвращения из колонии. Фото © Life.ru
Актёр Михаил Ефремов, вернувшийся сегодня домой после освобождения из колонии по УДО, выглядел подавленным, но при этом не раздражённым или разозлённым. Об этом в беседе с Life.ru рассказал профайлер Илья Анищенко.
Эксперт подтверждает, что плохое самочувствие буквально «написано» на лице артиста.
То, что он не поднимает глаза, — это плохое, нересурсное состояние, а также признаки признания вины и стыда. Раздражения, гнева нет никакого. Когда он идёт и говорит, он в такой прострации находится, в плохом состоянии. Нет у него даже сил гневаться.
В словах соболезнования погибшему в ДТП профайлер увидел искреннее, честное сожаление о том, что произошло.
Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Артист уже приехал домой, у квартиры в центре Москвы его встретили журналисты. Михаил Ефремов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких. При этом от работы в кино он тоже не собирается отказываться.