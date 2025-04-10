Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства о торговых войнах

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на публикацию посольства России в Кении в социальной сети X. Дипломаты разместили мем под названием «Тарифные войны», где изображён человек с российским флагом, спокойно наблюдающий с возвышенности за суетой представителей США, Китая и Евросоюза на пустыре внизу.