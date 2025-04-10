Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства о торговых войнах
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на публикацию посольства России в Кении в социальной сети X. Дипломаты разместили мем под названием «Тарифные войны», где изображён человек с российским флагом, спокойно наблюдающий с возвышенности за суетой представителей США, Китая и Евросоюза на пустыре внизу.
Мем о торговых войнах. Фото © Х / Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении
Маск отреагировал на этот пост, поставив эмодзи со смеющимся лицом.
Напомним, что 2 апреля президент США анонсировал введение новой системы торговых тарифов для стран, экспортирующих свои товары в Америку. В результате этого шага множество представителей различных государств начали обращаться к США с целью достижения взаимовыгодных соглашений. Интересно отметить, что Россия оказалась в числе стран, на которые эти ограничения не распространились.