Бурятских героев легендарной подземной операции в Судже наградили орденами Суворова и Жукова

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВС РФ, принимавшая участие в операции «Поток», была награждена орденами Суворова и Жукова на торжественной церемонии в родном Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Награды героям, прошедшим по трубе в Суджу, вручал врио командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин. Он отметил, что каждый из присутствующих стал «частью великой истории» России. В Минобороны подчеркнули, что операция «Поток» стала примером благородства, самоотверженности и верности своему воинскому долгу.

«Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции», — отметили представители ведомства.