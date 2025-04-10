Бурятских героев легендарной подземной операции в Судже наградили орденами Суворова и Жукова
Участников операции «Поток» наградили орденами Суворова и Жукова в Улан-Удэ
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11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВС РФ, принимавшая участие в операции «Поток», была награждена орденами Суворова и Жукова на торжественной церемонии в родном Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Награды героям, прошедшим по трубе в Суджу, вручал врио командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин. Он отметил, что каждый из присутствующих стал «частью великой истории» России. В Минобороны подчеркнули, что операция «Поток» стала примером благородства, самоотверженности и верности своему воинскому долгу.
«Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции», — отметили представители ведомства.
Всего более 4,5 тысячи солдат бурятской бригады были награждены государственными и ведомственными наградами, а шестеро гвардейцев-десантников были отмечены званием Героя Российской Федерации.
Напомним, что операция ВС РФ «Поток» позволила российским войскам выбить всех украинских боевиков из Суджи. Почти целую неделю 800 солдат пробирались по газовой трубе в тыл противника. Позже сами участники дерзкой вылазки рассказали, с какими сложностями им приходилось сталкиваться во время штурма. Вместе с ними весь этот путь прошёл военный священник.