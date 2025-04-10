Наступательные действия российских вооруженных сил активизировались по всей линии фронта, сообщает CNN. В апреле количество столкновений увеличилось на 30% по сравнению с мартом. Вооруженные силы Украины признают, что российские войска продолжают свои наступательные операции, и улучшения ситуации не предвидится.

Согласно информации от украинских офицеров в социальных сетях, анализу данных Генерального штаба Киева и интервью с солдатами на передовой, российская армия действительно усиливает свои действия. Неясно, можно ли это считать началом масштабного весеннего наступления, о котором ранее предупреждала Украина. Однако наблюдается, что российский лидер не боится ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который, как заявил госсекретарь Марко Рубио, примет решение «в течение нескольких недель» , если Кремль настроен на мирные переговоры.

«Мы видим это на кадрах с беспилотников и слышим обсуждения в радиоперехватах» , — отметил анонимный офицер в интервью CNN.

Несмотря на то что Красноармейск хорошо защищен и ранее размещенные арсеналы были перемещены, основной удар российских войск может быть направлен на запад, а не на север. Украинские солдаты в социальных сетях выражают опасения по поводу возможного окружения в одном из участков фронта и прорыва обороны в другом.

«Линия фронта в этом районе активизировалась. Русские не останавливаются,» — сообщил боец ВСУ с позывным «Мучной». Он считает, что целью наступления является поселок Новопавловка с дальнейшим продвижением в Днепропетровскую область.

Продвижение к Днепропетровску, по данным издания, станет важной вехой, так как ранее российские войска не заходили на эту территорию. В случае успеха это приведет к новому региону под контролем России. По данным украинской аналитической группы DeepState, российские войска находятся всего в шести километрах от границы области, и жители приграничных населенных пунктов уже начинают эвакуацию.

«Для Путина — и, возможно, для американских переговорщиков — даже частичный контроль над Днепропетровской областью может стать полезной разменной монетой на будущих переговорах», — цитирует американских аналитиков «ИноСМИ».