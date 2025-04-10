Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 08:04

«Русские не останавливаются»: ВСУ взвыли от активности нашей армии по всей линии фронта

CNN: Наступательные операции российской армии усилились вдоль всей линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /M-Production

Наступательные действия российских вооруженных сил активизировались по всей линии фронта, сообщает CNN. В апреле количество столкновений увеличилось на 30% по сравнению с мартом. Вооруженные силы Украины признают, что российские войска продолжают свои наступательные операции, и улучшения ситуации не предвидится.

Согласно информации от украинских офицеров в социальных сетях, анализу данных Генерального штаба Киева и интервью с солдатами на передовой, российская армия действительно усиливает свои действия. Неясно, можно ли это считать началом масштабного весеннего наступления, о котором ранее предупреждала Украина. Однако наблюдается, что российский лидер не боится ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который, как заявил госсекретарь Марко Рубио, примет решение «в течение нескольких недель» , если Кремль настроен на мирные переговоры.

«Мы видим это на кадрах с беспилотников и слышим обсуждения в радиоперехватах» , — отметил анонимный офицер в интервью CNN.

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Несмотря на то что Красноармейск хорошо защищен и ранее размещенные арсеналы были перемещены, основной удар российских войск может быть направлен на запад, а не на север. Украинские солдаты в социальных сетях выражают опасения по поводу возможного окружения в одном из участков фронта и прорыва обороны в другом.

«Линия фронта в этом районе активизировалась. Русские не останавливаются,» — сообщил боец ВСУ с позывным «Мучной». Он считает, что целью наступления является поселок Новопавловка с дальнейшим продвижением в Днепропетровскую область.

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Продвижение к Днепропетровску, по данным издания, станет важной вехой, так как ранее российские войска не заходили на эту территорию. В случае успеха это приведет к новому региону под контролем России. По данным украинской аналитической группы DeepState, российские войска находятся всего в шести километрах от границы области, и жители приграничных населенных пунктов уже начинают эвакуацию.

«Для Путина — и, возможно, для американских переговорщиков — даже частичный контроль над Днепропетровской областью может стать полезной разменной монетой на будущих переговорах», — цитирует американских аналитиков «ИноСМИ».

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Тем временем на Украине сотрудники Госслужбы по ЧС (ГСЧС) возмущены тем, что киевские власти хотят отправить их на фронт, чтобы компенсировать недостаток личного состава в рядах ВСУ. Режим хочет отменить бронь и бросить спасателей в горнило боёв.

Марина Фещенко
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