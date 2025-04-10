Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за замену батареи

Если замена старой батареи на новую аналогичного типа осуществляется без вмешательства в стояки и без изменения схемы отопления, то никаких штрафов законодательством не предусмотрено. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Тем не менее, по его словам, в ряде случаев россияне могут нарваться на административное наказание.

Так, если при замене радиатора были повреждены общедомовые коммуникации, например, сломан стояк или произошёл потоп, то возможен штраф от одной до полутора тысяч рублей. Второе правило связано с самовольным врезанием дополнительных секций или изменением схемы отопления без учёта нагрузки на систему, за что предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Общественный деятель также напомнил, что управляющая компания не имеет права самостоятельно накладывать штрафы на жильцов — для этого нужно решение суда или жилищной инспекции. Однако перед заменой батареи важно убедиться, что новая соответствует характеристикам старой, а также попросить УК показать конкретный пункт в договоре управления домом, если она настаивает на согласовании замены.

«Важно, что требование согласовывать замену батареи тоже часто бывает надуманным. Согласно ст. 25 ЖК РФ, согласование требуется только при переустройстве или перепланировке. Обычная замена батареи к этому не относится», — подчеркнул собеседник RT.