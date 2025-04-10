Мордовская звезда: Михаил Ефремов может стать ведущим на корпоративах в колониях
«Абзац»: Михаила Ефремова могут позвать ведущим на корпоратив ФСИН
Михаил Ефремов. Обложка © Life.ru
Актёр Михаил Ефремов может стать звездой на корпоративах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Впервые он может выступить в качестве ведущего 7 мая, когда будет отмечаться День работника уголовно-исполнительных инспекций.
Однако по данным издания «Абзац», ему не стоит ожидать заоблачных гонораров, учитывая, что праздничные мероприятия ФСИН финансируются через государственные закупки. Например, согласно открытым источникам, юбилейное событие пенитенциарной службы в Чувашии обошлось региональному бюджету в 220 тысяч рублей.
До заключения под стражу участие Михаила Ефремова в корпоративных мероприятиях оценивалось минимум в 2-3 миллиона рублей. Его роль варьировалась от ведущего до почётного гостя, развлекавшего публику. Ожидается, что после освобождения его гонорар снизится до 700-800 тысяч рублей.
«За 200–300 тысяч он точно не поедет, разве только в личных интересах. Для правоохранительных органов или просто в тюрьме он вполне может выступить. Он бы там устраивал бенефисы каждый день, если бы здоровье не подвело», — отметил продюсер Сергей Дворцов.
Напомним, что в тюрьму Ефремов попал из-за смертельной аварии, которую учинил по пьяни в 2020 году. Накануне, 9 апреля 2025 года, артист вышел на свободу по УДО. Целый день у его квартиры в Москве дежурили журналисты. По приезде в Москву он заявил, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом он планирует пойти к врачу из-за болезни лёгких.