Мордовская звезда: Михаил Ефремов может стать ведущим на корпоративах в колониях

Актёр Михаил Ефремов может стать звездой на корпоративах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Впервые он может выступить в качестве ведущего 7 мая, когда будет отмечаться День работника уголовно-исполнительных инспекций.

Однако по данным издания «Абзац», ему не стоит ожидать заоблачных гонораров, учитывая, что праздничные мероприятия ФСИН финансируются через государственные закупки. Например, согласно открытым источникам, юбилейное событие пенитенциарной службы в Чувашии обошлось региональному бюджету в 220 тысяч рублей.

До заключения под стражу участие Михаила Ефремова в корпоративных мероприятиях оценивалось минимум в 2-3 миллиона рублей. Его роль варьировалась от ведущего до почётного гостя, развлекавшего публику. Ожидается, что после освобождения его гонорар снизится до 700-800 тысяч рублей.