Рубио: Переданная в рамках обмена Карелина находится в самолёте на пути в США

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Ксения Карелина, переданная США в рамках обмена с Россией, уже находится на борту самолёта, направляющегося в Штаты.

«Американка Ксения Карелина находится в самолёте и возвращается в Соединённые Штаты», — написал Рубио у себя в соцсетях.