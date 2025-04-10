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Регион
10 апреля, 09:39

Рубио: Переданная в рамках обмена Карелина находится в самолёте на пути в США

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Ксения Карелина, переданная США в рамках обмена с Россией, уже находится на борту самолёта, направляющегося в Штаты.

«Американка Ксения Карелина находится в самолёте и возвращается в Соединённые Штаты», — написал Рубио у себя в соцсетях.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп будет продолжать работу по возвращению всех американцев, находящихся под арестом за границей.

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Как рассказывал Life.ru, Ксения Карелина выросла в Екатеринбурге, где окончила местный лицей №8. Позже она переехала в Лос-Анджелесе, а в 2021 году получила гражданство. На родину она приехала повидаться с родителями, там её и задержали. Её приговорили к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ. Вину она признала.

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Freepik/fanjianhua

Александра Мышляева
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