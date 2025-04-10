Вечное изгнание: Стало известно, куда везут спасённую Трампом балерину-изменницу Карелину
Адвокат Карелиной подтвердил, что после обмена она летит из Абу-Даби в США
Ксения Карелина. Фото © SHOT
Гражданка РФ И США Ксения Карелина, освобождённая в результате двустороннего обмена Москвы и Вашингтона, летит из Абу-Даби в Штаты. Её адвокат сообщил в беседе с SHOT, что теперь 33-летняя балерина может жить где угодно, кроме России, так как «де-юре помилована».
Ксения Карелина, уроженка Екатеринбурга, была осуждена в августе 2024 года на 12 лет колонии за госизмену. Следствие установило, что с 2022 года она переводила деньги украинским военным, которые использовались для покупки оружия, медикаментов и экипировки. До переезда в США в 2015 году Карелина окончила балетное училище и исторический факультет УрФУ. В 2021 году она вышла замуж за американца и получила гражданство США, но впоследствии развелась.
Сегодня, 10 апреля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся обмен заключёнными между США и Россией. В ЦРУ заявили, что Трамп вернул домой из России ещё одного «несправедливо задержанного американца» – балерину Ксению Карелину. А США передали Москве Артура Петрова, гражданина Германии и РФ, который был арестован в 2023 году на Кипре по обвинению в экспорте микроэлектроники. Госсекретарь Рубио подтвердил, что Ксения Карелина летит в США.