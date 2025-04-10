Вечное изгнание: Стало известно, куда везут спасённую Трампом балерину-изменницу Карелину

Гражданка РФ И США Ксения Карелина, освобождённая в результате двустороннего обмена Москвы и Вашингтона, летит из Абу-Даби в Штаты. Её адвокат сообщил в беседе с SHOT, что теперь 33-летняя балерина может жить где угодно, кроме России, так как «де-юре помилована».

Ксения Карелина, уроженка Екатеринбурга, была осуждена в августе 2024 года на 12 лет колонии за госизмену. Следствие установило, что с 2022 года она переводила деньги украинским военным, которые использовались для покупки оружия, медикаментов и экипировки. До переезда в США в 2015 году Карелина окончила балетное училище и исторический факультет УрФУ. В 2021 году она вышла замуж за американца и получила гражданство США, но впоследствии развелась.