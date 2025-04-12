10 секретных традиций и суеверий космонавтов: что стоит за успешными полётами в 2025 году

12 апреля — День космонавтики. Не просто знаменательная дата в истории человечества, но и повод обратить внимание на те аспекты астрополётов, которые редко освещаются в официальных отчётах. Космонавты, работающие с высокотехнологичным оборудованием и придерживающиеся строгих научных протоколов, одновременно соблюдают ряд традиций и суеверий, считая их неотъемлемой частью подготовки к полёту.

Традиции космонавтов: почему никто не летает в понедельник и 24 октября. Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

Несмотря на все достижения в космической отрасли, человеческий фактор остаётся важнейшим компонентом каждой миссии. В условиях, где малейшая ошибка может стоить жизни, космонавты стремятся следовать проверенным временем обычаям, считая их дополнительной гарантией безопасности и успеха. За десятилетия сформировался целый комплекс традиций, которые неукоснительно соблюдаются перед каждым стартом.

Запреты на определённые даты и дни

После трагических событий, произошедших на космодроме Байконур 24 октября в 1960 и 1963 годах, когда аварии унесли жизни нескольких человек, в космической отрасли избегают запусков в эту дату. Понедельники также считаются неблагоприятными днями для старта. Руководство космических программ учитывает эти неформальные ограничения при планировании миссий, предпочитая назначать запуски на другие дни недели.

Возложение красных гвоздик

Скрытые суеверия «Роскосмоса»: традиции, которые соблюдают все космонавты. Фото © ТАСС / «Роскосмос Медиа» / Наталья Бережная

Каждый экипаж перед полётом обязательно посещает мемориал у Кремлёвской стены, где захоронены основоположники космонавтики — Сергей Королёв, Юрий Гагарин и другие выдающиеся деятели отрасли. Здесь космонавты возлагают красные гвоздики, отдавая дань уважения тем, кто проложил дорогу в космос. Эта церемония имеет глубокий символический смысл для будущих участников космической миссии, подчёркивая преемственность поколений покорителей космоса.

Просмотр фильма «Белое солнце пустыни»

Накануне старта экипаж собирается для совместного просмотра культового советского фильма. Эта традиция зародилась в 1970-х годах и с тех пор неукоснительно соблюдается перед каждым полётом. Считается, что просмотр этой картины приносит удачу. За десятилетия не было ни одного случая, когда космонавты отказались бы от совместного киносеанса, что свидетельствует о значимости этого ритуала для участников миссий.

Лингвистические табу

Почему космонавты никогда не говорят слово «последний» перед миссией. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

В среде космонавтов никогда не используют слово «последний», заменяя его на «крайний». Крайняя тренировка, крайний брифинг, крайняя проверка — такие формулировки прочно вошли в профессиональный жаргон. Это языковое суеверие связано с естественным желанием избежать любых негативных ассоциаций перед рискованным предприятием, каким является космический полёт. Многие специалисты отрасли придерживаются этого правила даже в повседневной жизни, вне контекста подготовки к миссиям.

Автографы на двери гостиничного номера

Перед отъездом на космодром члены экипажа оставляют свои подписи на двери гостиничного номера, где они проживали во время подготовки. Эта традиция превратила двери некоторых комнат в настоящие исторические реликвии, покрытые автографами десятков космонавтов из разных стран. Для новичков особой честью считается поставить свою подпись рядом с надписью легендарных предшественников.

Песня «Земля в иллюминаторе»

Психология космических суеверий: зачем нужны ритуалы перед полётом. Фото © ТАСС / «Роскосмос Медиа» / Иван Тимошенко

Когда экипаж покидает гостиницу для отправки на стартовую площадку, обязательно звучит композиция «Земля в иллюминаторе», ставшая неофициальным гимном космонавтов. Эта песня, написанная в 1982 году, создаёт особое настроение перед стартом и символизирует связь космонавтов с родной планетой, которую им предстоит увидеть из космоса. Даже в 2025 году эта традиция остаётся неизменной частью предстартовой церемонии.

Ритуал мочеиспускания на колесо автобуса

Одна из самых известных традиций берёт начало от первого полёта Юрия Гагарина, который остановил автобус по пути к стартовой площадке, чтобы справить малую нужду. Теперь каждый космонавт перед посадкой в ракету мочится на заднее правое колесо автобуса, доставляющего экипаж к стартовой площадке. Женщины-космонавты также соблюдают эту традицию, используя заранее подготовленные ёмкости. Несмотря на кажущуюся несерьёзность, этот ритуал считается обязательным для всех участников полёта.

Благословение «пенделем»

Гагаринские традиции: как ритуалы первого космонавта дошли до наших дней. Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

Ещё одна необычная традиция — лёгкий дружеский пинок, который получает каждый космонавт от руководителя полёта или технического специалиста перед восхождением в ракету. Этот символический жест воспринимается как своеобразное пожелание удачи и благополучного возвращения. Несмотря на неформальный характер, традиция чтится всеми экипажами безоговорочно, и отсутствие такого «благословения» могло бы вызвать серьёзное беспокойство у суеверных членов экипажа.

Личные талисманы космонавтов

Помимо общих традиций, каждый космонавт обычно берёт с собой в полёт личные талисманы — предметы, которые имеют особое значение и, по его мнению, приносят удачу. Это могут быть семейные реликвии, религиозные символы, фотографии близких или просто вещи, с которыми связаны приятные воспоминания. В условиях длительной изоляции от Земли эти предметы не только выполняют роль оберегов, но и служат психологической поддержкой, напоминая о доме и близких людях.

Строгое соблюдение маршрутов

Taлисманы и обереги: что космонавты берут с собой на МКС в 2025 году. Фото © ТАСС / John Raoux

На космодроме перед стартом космонавты придерживаются строго определённых маршрутов передвижения и последовательности действий. Любое отклонение от установленного порядка может восприниматься как плохое предзнаменование. Эта традиция основана на убеждении, что успешные полёты прошлого были результатом не только технического совершенства, но и правильного выполнения всех ритуалов, включая точное следование проверенным маршрутам на пути к ракете.