Анна Седокова впервые вышла в свет после трагической смерти мужа
Первое публичное мероприятие Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы. Видео © Telegram / «Алёна, Блин!»
Певица Анна Седокова впервые посетила светское мероприятие после трагической смерти её супруга Яниса Тиммы. Кадры с артисткой опубликовала в личном телеграм-канале интервьюер Алёна Жигалова.
Первое публичное мероприятие Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы. Видео © Telegram / «Алёна, Блин!»
Журналист встретилась с исполнительницей на премии «Жара Music Awards». Мероприятие проходило в подмосковной Live Арена.
Напомним, что латвийский баскетболист Янис Тимма был обнаружен мёртвым в одном из московских хостелов 17 декабря. Следствие установило, что он свёл счеты с жизнью. Трагедия настроила семью спортсмена против Анны Седоковой — родные Тиммы даже винили её в случившемся.