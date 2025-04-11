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11 апреля, 00:27

Анна Седокова впервые вышла в свет после трагической смерти мужа

Первое публичное мероприятие Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы. Видео © Telegram / «Алёна, Блин!»

Первое публичное мероприятие Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы. Видео © Telegram / «Алёна, Блин!»

Певица Анна Седокова впервые посетила светское мероприятие после трагической смерти её супруга Яниса Тиммы. Кадры с артисткой опубликовала в личном телеграм-канале интервьюер Алёна Жигалова.

Первое публичное мероприятие Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы. Видео © Telegram / «Алёна, Блин!»

Журналист встретилась с исполнительницей на премии «Жара Music Awards». Мероприятие проходило в подмосковной Live Арена.

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Напомним, что латвийский баскетболист Янис Тимма был обнаружен мёртвым в одном из московских хостелов 17 декабря. Следствие установило, что он свёл счеты с жизнью. Трагедия настроила семью спортсмена против Анны Седоковой — родные Тиммы даже винили её в случившемся.

Юрий Лысенко
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