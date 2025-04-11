Россиян научили распознавать болезни по состоянию и цвету кожи

Кожа является самым большим органом человеческого тела и служит своего рода индикатором, на котором видны сбои в работе организма, поэтому по её состоянию и цвету можно распознать некоторые болезнь. Об этом рассказала дерматолог Пэрвин Аббасова.

«Первые симптомы, на которые люди чаще всего не обращают внимания, происходят со стороны кожи. Это могут быть покраснения, сосудистые изменения», — подчеркнула эксперт в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Кроме того, по её словам, тёмные круги под глазами могут указывать на проблемы с пищеварительной системой, особенно с печенью или поджелудочной железой. Акне и чрезмерная жирность или сухость кожи также могут быть связаны с заболеваниями ЖКТ или и щитовидной железы.