Россиян научили распознавать болезни по состоянию и цвету кожи
Дерматолог Аббасова: Изменения на коже человека могут указать на болезни
Врач изучает кожу пациента. Обложка © freepik
Кожа является самым большим органом человеческого тела и служит своего рода индикатором, на котором видны сбои в работе организма, поэтому по её состоянию и цвету можно распознать некоторые болезнь. Об этом рассказала дерматолог Пэрвин Аббасова.
«Первые симптомы, на которые люди чаще всего не обращают внимания, происходят со стороны кожи. Это могут быть покраснения, сосудистые изменения», — подчеркнула эксперт в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
Кроме того, по её словам, тёмные круги под глазами могут указывать на проблемы с пищеварительной системой, особенно с печенью или поджелудочной железой. Акне и чрезмерная жирность или сухость кожи также могут быть связаны с заболеваниями ЖКТ или и щитовидной железы.
Разные участки кожи отвечают за определенные химические процессы в организме. При высоком уровне билирубина кожа в первую очередь желтеет, что можно заметить на ладонях. Если наблюдается гиперкератоз или покраснение кожи, это может свидетельствовать о возможных аллергических реакциях. А ещё следует помнить о возможном наличии паразитов, заключила врач.
Ранее дерматолог рассказала, как навсегда убрать тёмные круги под глазами. По словам эксперта, нанолипофилинг поможет устранить носогубные морщины. Кроме того, врач назвала пять опасностей «взрослой» косметики для детей.