Лектор объяснила, как распознать психологические проблемы по голосу человека

Эксперт Российского общества «Знание», писатель и лектор Ленора Сеит-Османова рассказала о связи голоса человека с его психологией, внутренних барьерах, мешающих свободно говорить. Она уверена, что голос содержит эмоциональный и энергетический код. И даже если человек произносит правильные слова, подбирает интонацию, тембр и манера речи могут рассказать о нём намного больше.

Она отметила в беседе с РИА «ФедералПресс», что проблемы с голосом часто связаны с внутренними ограничениями. К примеру, многие люди стесняются или боятся говорить громко и выразительно. Корни этих ограничений обычно лежат в психологических травмах, полученных в детстве.

Эксперт полагает, что если ребёнка критиковали за его голос, смеялись над его манерой говорить или подавляли его попытки самовыражения, это оставляет след на уровне мышечной памяти. Взрослый человек может не осознавать источник своих проблем, но его голос будет звучать слабо, напряженно или неуверенно.

Кроме того, физиология голоса тесно связана с эмоциональным состоянием человека. Мышечные зажимы в области шеи, гортани, груди и даже живота могут блокировать свободный поток звука. В результате голос становится тихим, хриплым или неустойчивым.

«Мы можем годами учиться технике речи или вокала, но без проработки внутренних установок голос так и останется скованным. Свободный голос рождается из свободного тела и свободного внутреннего состояния», — заключила писатель.