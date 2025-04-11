«Ах, эта девушка меня с ума свела»: Названы причины весеннего обострения у мужчин

Строчки «Ах, эта девушка меня с ума свела» из знаменитой советской песни, оказываются, имеют медицинское обоснование. По крайней мере, психотерапевт Евгений Фомин полагает, что представители прекрасного пола могут спровоцировать весеннее обострение у некоторых парней.

«На это может влиять гормональный фон. Например, увидел человек женщину в красивом платье, произошёл скачок тестостерона, который и заправляет неадекватным поведением человека», — объяснил собеседник «Вечерней Москвы».

Ещё одна причина весеннего обострения кроется в физиологии человека, ведь зимой мы активно теряем ресурсы, необходимые организму. А по мнению врача-психиатра Алексея Вилкова, перестройка в работе мозга связана с изменением погодных условий.