«Ах, эта девушка меня с ума свела»: Названы причины весеннего обострения у мужчин
Психотерапевт Фомин: Девушки могут спровоцировать у мужчин весеннее обострение
Девушка свела с ума неуравновешенного парня. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Строчки «Ах, эта девушка меня с ума свела» из знаменитой советской песни, оказываются, имеют медицинское обоснование. По крайней мере, психотерапевт Евгений Фомин полагает, что представители прекрасного пола могут спровоцировать весеннее обострение у некоторых парней.
«На это может влиять гормональный фон. Например, увидел человек женщину в красивом платье, произошёл скачок тестостерона, который и заправляет неадекватным поведением человека», — объяснил собеседник «Вечерней Москвы».
Ещё одна причина весеннего обострения кроется в физиологии человека, ведь зимой мы активно теряем ресурсы, необходимые организму. А по мнению врача-психиатра Алексея Вилкова, перестройка в работе мозга связана с изменением погодных условий.
«Увеличение светового дня влияет на общее самочувствие, работу головного мозга, выработку гормонов и нейромедиаторов, — сообщил специалист», — подчеркнул эксперт.
Ранее врач назвал неочевидную причину «весеннего обострения». По мнению эксперта, негативное состояние возникает из-за паразитов. В свою очередь, психолог объяснила россиянам, как вести себя при встрече с неадекватом на улице.