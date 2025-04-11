Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 13:46

«Ах, эта девушка меня с ума свела»: Названы причины весеннего обострения у мужчин

Психотерапевт Фомин: Девушки могут спровоцировать у мужчин весеннее обострение

Девушка свела с ума неуравновешенного парня. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушка свела с ума неуравновешенного парня. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Строчки «Ах, эта девушка меня с ума свела» из знаменитой советской песни, оказываются, имеют медицинское обоснование. По крайней мере, психотерапевт Евгений Фомин полагает, что представители прекрасного пола могут спровоцировать весеннее обострение у некоторых парней.

«На это может влиять гормональный фон. Например, увидел человек женщину в красивом платье, произошёл скачок тестостерона, который и заправляет неадекватным поведением человека», — объяснил собеседник «Вечерней Москвы».

«Лежать на печи, есть калачи»: Психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение»
«Лежать на печи, есть калачи»: Психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение»

Ещё одна причина весеннего обострения кроется в физиологии человека, ведь зимой мы активно теряем ресурсы, необходимые организму. А по мнению врача-психиатра Алексея Вилкова, перестройка в работе мозга связана с изменением погодных условий.

«Увеличение светового дня влияет на общее самочувствие, работу головного мозга, выработку гормонов и нейромедиаторов, — сообщил специалист», — подчеркнул эксперт.

Нереалистичные планы и ложные воспоминания: Психолог перечислила причины весенней хандры
Нереалистичные планы и ложные воспоминания: Психолог перечислила причины весенней хандры

Ранее врач назвал неочевидную причину «весеннего обострения». По мнению эксперта, негативное состояние возникает из-за паразитов. В свою очередь, психолог объяснила россиянам, как вести себя при встрече с неадекватом на улице.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar