Бывшего губернатора Севастополя приговорили к тюрьме в Лондоне, его жена оправдана
Суд Лондона приговорил экс-главу Севастополя Овсянникова к 40 месяцам тюрьмы
Дмитрий Овсянников. Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Королевский суд района Сазерк в Лондоне вынес суровый приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. За обход британских санкций, экс-чиновнику, ранее занимавшему высокий пост в России, назначено тюремное заключение сроком три года и четыре месяца.
Коллегия присяжных признала Овсянникова виновным по шести из семи пунктам обвинения в деле об обходе антироссийских санкций. Это судебное разбирательство стало первым подобным случаем в Великобритании за период с февраля 2023 года по январь 2024 года.
Судья Сара Кокерилл огласила вердикт, согласно которому Овсянников должен отправиться за решётку на 40 месяцев. Брата бывшего чиновника Алексея Овсянникова приговорили к условному заключению на год и три месяца за содействие в обходе санкций. Однако для Екатерины Овсянниковой, жены экс-губернатора Севастополя, присяжные вынесли оправдательный вердикт по всем четырём обвинениям, доказав её невиновность.
Напомним, что о задержании бывшего главы Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова стало известно в феврале 2024 года. При досмотре лондонские правоохранители обнаружили у сэра Овсянникова значительную сумму наличных. Но уже спустя две недели экс-чиновник был выпущен под залог. В британских санкционных списках экс-чиновник находится с 2017 года, ему запрещены любые финансовые операции на территории туманного Альбиона. На этой неделе ему было предъявлено обвинение.