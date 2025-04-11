Бывшего губернатора Севастополя приговорили к тюрьме в Лондоне, его жена оправдана

Королевский суд района Сазерк в Лондоне вынес суровый приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. За обход британских санкций, экс-чиновнику, ранее занимавшему высокий пост в России, назначено тюремное заключение сроком три года и четыре месяца.

Коллегия присяжных признала Овсянникова виновным по шести из семи пунктам обвинения в деле об обходе антироссийских санкций. Это судебное разбирательство стало первым подобным случаем в Великобритании за период с февраля 2023 года по январь 2024 года.