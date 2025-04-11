«Салават Юлаев» победил московский «Спартак» в первом матче серии 1/4 финала КХЛ

В Уфе состоялся первый матч четвертьфинальной серии между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Хозяева льда уверенно взяли верх со счетом 4:1. На «Уфа-Арене» за игрой наблюдали 7 928 болельщиков.

Дубль Дениса Яна (15-я и 17-я минуты) уже в первом периоде задал тон матчу. Во второй половине игры шайбы забросили Артем Пименов (52-я минута) и Ярослав Цулыгин (57-я). Единственный гол «Спартака» на счету Адама Ружички (7-я минута).

В параллельном четвертьфинале омский «Авангард» также начал серию с победы, переиграв на выезде ярославский «Локомотив» с идентичным счётом 4:1. Матч на «Арене-2000» собрал 8 021 зрителя.