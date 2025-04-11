«Авангард» нанёс «Локомотиву» первое поражение в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» с победы стартовал в серии второго раунда розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Встречу в Ярославле гости выиграли со счётом 4:1.

Шайбами в составе победителей отметились Рид Буше (1-я минута), Майкл Маклауд (28), Наиль Якупов (49) и Райан Спунер (55). У «Локомотива» отличился Байрон Фрэз (40).

Вторая игра серии пройдёт также в Ярославле 13 апреля. Это первое поражение для железнодорожников в нынешнем плей-офф, серию первого раунда с нижегородским «Торпедо» «Локомотив» выиграл со счётом 4-0. «Авангард» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина чемпиона магнитогорский «Металлург» (4-2).