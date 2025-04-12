Экс-жена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла имя и отчество ребёнка. Малышка получила имя в честь дедушки Виктора Владимировича. Об этом пианистка рассказала в интервью изданию «Клео».

«Я родила дочь в день рождения моей мамы Лидии Ивановны. А поскольку для них с моим папой, Виктором Владимировичем, я была главным смыслом жизни, то сразу поняла, как назову дочь. Знакомьтесь: Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская», — сообщила артистка.