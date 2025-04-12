Экс-жена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала дочь в честь своего отца
Виталина Цымбалюк-Романовская с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vitalinaromanovskaya
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла имя и отчество ребёнка. Малышка получила имя в честь дедушки Виктора Владимировича. Об этом пианистка рассказала в интервью изданию «Клео».
«Я родила дочь в день рождения моей мамы Лидии Ивановны. А поскольку для них с моим папой, Виктором Владимировичем, я была главным смыслом жизни, то сразу поняла, как назову дочь. Знакомьтесь: Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская», — сообщила артистка.
Знаменитость раскрыла имя отца девочки, однако остаётся загадкой, про какого Давида идёт речь. Виталина считает, что имеет право на «маленькую тайну».
Ранее пианистка призналась, что намерена рожать второго и даже третьего наследника, так как хочет большую семью. Напомним, что Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой в 46 лет. Артистка намекнула, что в законном браке с отцом малышки она не состоит. Виталина также добавила, что ей никто не помогает с воспитанием ребёнка. Экс-жена Джигарханяна заявила, что у неё нет близких людей.