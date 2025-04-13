«Тебя даже не спрашивали»: Валерия возмутилась мнением мужа о дате рождения внука

Певица Валерия в интервью с изданием 7Дней.ru выразила своё недовольство по поводу возможного совпадения даты рождения внука с её личным праздником. На фоне предстоящего пополнения в семье — невестка артистки скоро родит — она подчеркнула, что не хотела бы, чтобы малыш появился именно 17 апреля.

Её супруг Иосиф Пригожин подчеркнул, что для него главное — это здоровье будущего внука, и дата рождения не имеет особого значения.

«Тебя даже не спрашивали! Я бы не хотела, потому что у каждого должен быть свой собственный день, иначе как мы будем отмечать? Ну, как будто бы не очень», — отметила Валерия.

Несмотря на разногласия по поводу даты рождения малыша, оба согласны, что внук будет долгожданным. Пара уже подготовила подарки для новорожденного, а Валерия усиленно тренируется в спортзале, чтобы быть в хорошей форме и успевать за двумя внуками.