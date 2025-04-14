Главу Конгресса русских общин Молдавии задержали в Кишинёве по прилёте из Москвы

Председатель Конгресса русских общин Валерий Клименко сообщил о своем задержании в аэропорту Кишинёва. Информацию передало RT.

Клименко заявил о задержании сразу после прибытия из Москвы. По его словам, пограничные службы изъяли его паспорт.

«Прилетел из Москвы. Пограничники задержали, паспорт отобрали», — сказал он.