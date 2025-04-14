Главу Конгресса русских общин Молдавии задержали в Кишинёве по прилёте из Москвы
Валерий Клименко. Обложка © ТАСС / EPA
Председатель Конгресса русских общин Валерий Клименко сообщил о своем задержании в аэропорту Кишинёва. Информацию передало RT.
Клименко заявил о задержании сразу после прибытия из Москвы. По его словам, пограничные службы изъяли его паспорт.
«Прилетел из Москвы. Пограничники задержали, паспорт отобрали», — сказал он.
Клименко возвращался в Молдавию после участия в форуме «Евразия — территория ценностей», проходившем в России. Причины задержания на данный момент не уточняются.
Напомним, что 25 марта в том же аэропорту Кишинёва задержали главу Гагаузии Евгении Гуцул. Тогда её имя обнаружили в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Москва заявила о намерении использовать все дипломатические ресурсы для воздействия на ситуацию. Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук отмечал, что действия властей Молдавии могут привести к дестабилизации региона. Позже Гуцул перевели под домашний арест.