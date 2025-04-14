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Регион
13 апреля, 21:49

Главу Конгресса русских общин Молдавии задержали в Кишинёве по прилёте из Москвы

Валерий Клименко. Обложка © ТАСС / EPA

Валерий Клименко. Обложка © ТАСС / EPA

Председатель Конгресса русских общин Валерий Клименко сообщил о своем задержании в аэропорту Кишинёва. Информацию передало RT.

Клименко заявил о задержании сразу после прибытия из Москвы. По его словам, пограничные службы изъяли его паспорт.

«Прилетел из Москвы. Пограничники задержали, паспорт отобрали», — сказал он.

Клименко возвращался в Молдавию после участия в форуме «Евразия — территория ценностей», проходившем в России. Причины задержания на данный момент не уточняются.

Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузии
Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузии

Напомним, что 25 марта в том же аэропорту Кишинёва задержали главу Гагаузии Евгении Гуцул. Тогда её имя обнаружили в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Москва заявила о намерении использовать все дипломатические ресурсы для воздействия на ситуацию. Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук отмечал, что действия властей Молдавии могут привести к дестабилизации региона. Позже Гуцул перевели под домашний арест.

Антон Голыбин
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