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Регион
14 апреля, 03:26

Трамп анонсировал пошлины на ввоз полупроводников

Трамп пообещал в течение недели ввести пошлины на импорт полупроводников в США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / William Potter

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / William Potter

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в скором времени сделает заявление о введении новых тарифов на ввоз полупроводников в страну. Соответствующее заявление прозвучало в разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели», — заявил он.

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Напомним, глава Белого дома 2 апреля ввёл пошлины на весь импорт на 10%. Нововведение не коснулось России. А ранее администрация США освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику, что защитит потребителей от скачка цен. Большинство из этих популярных товаров потребительской электроники не производятся в США.

Тимур Хингеев
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