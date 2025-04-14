Трамп анонсировал пошлины на ввоз полупроводников
Трамп пообещал в течение недели ввести пошлины на импорт полупроводников в США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / William Potter
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в скором времени сделает заявление о введении новых тарифов на ввоз полупроводников в страну. Соответствующее заявление прозвучало в разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели», — заявил он.
Напомним, глава Белого дома 2 апреля ввёл пошлины на весь импорт на 10%. Нововведение не коснулось России. А ранее администрация США освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику, что защитит потребителей от скачка цен. Большинство из этих популярных товаров потребительской электроники не производятся в США.