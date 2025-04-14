Россию призвали не идти на уступки со стороны США

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с РИА «Новости» высказала мнение, что Россия должна избегать уступок США, например, в вопросе снятия санкций, и тщательно анализировать долгосрочные перспективы. По её словам, Штаты могут стремиться использовать Россию как источник сырья, включая металлы и другие ресурсы, что, возможно, и объясняет отсутствие России в списке стран с взаимными пошлинами.

Она отметила, что США могли бы снять ограничения, вернуть отдельные российские банки в систему SWIFT и разрешить расчёты в долларах, что временно увеличило бы экспорт и упростило международные транзакции. Однако как подчеркнула эксперт, важно учитывать последствия такого сближения. В частности, это могло бы ослабить позиции России в БРИКС и отношения с Китаем. Прикладова считает, что страна должна найти баланс, чтобы не утратить стратегические преимущества ради краткосрочной выгоды.