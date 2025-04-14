«Шоколадки и забота не помогут»: Уролог рассказал, что такое «мужской ПМС» и как к нему готовиться

В Сети начала распространяться информация о так называемом «мужском ПМС», или синдроме раздражительного мужчины: состоянии, когда всё надоело, всё бесит и нет сил. Утверждается, что он может возникать не по календарю, как у женщин, а в любое время, а причина такого состояния — в колебании уровня тестостерона. Что на самом деле скрывается за понятием «мужской ПМС», Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

По его словам, похожее состояние действительно описано медициной, однако возникает оно не внезапно (сегодня есть, завтра нет), а плавно и постепенно. Всё дело действительно в снижении уровня тестостерона, который наблюдается у мужчин 35–40 лет.

Уровень тестостерона снижается после 35 лет на 1–2% в год. И это проходит плавно. Может сопутствовать раздражительность, вялая эрекция, снижение либидо, мотивации, немотивированная усталость. Всё усугубляется плохим сном, нерегулярным питанием, ожирением, так называемым метаболическим синдромом, повышается уровень артериального давления. Андрей Смерницкий Уролог-андролог

И хотя уровень тестостерона начинает снижаться в любом случае, быстрее этот процесс происходит у мужчин с ожирением, недосыпом, перееданием, стрессами: проблемами на работе и в постели, разводами. Поэтому врач советует вести здоровый образ жизни, высыпаться, избегать быстрых углеводов, которые приводят к ожирению.