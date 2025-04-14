Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 12:08

«Шоколадки и забота не помогут»: Уролог рассказал, что такое «мужской ПМС» и как к нему готовиться

Уролог Смерницкий: «Мужской ПМС» может наблюдаться после 35–40 лет

Уролог рассказал, что такое «мужской ПМС». Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Уролог рассказал, что такое «мужской ПМС». Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Сети начала распространяться информация о так называемом «мужском ПМС», или синдроме раздражительного мужчины: состоянии, когда всё надоело, всё бесит и нет сил. Утверждается, что он может возникать не по календарю, как у женщин, а в любое время, а причина такого состояния — в колебании уровня тестостерона. Что на самом деле скрывается за понятием «мужской ПМС», Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

По его словам, похожее состояние действительно описано медициной, однако возникает оно не внезапно (сегодня есть, завтра нет), а плавно и постепенно. Всё дело действительно в снижении уровня тестостерона, который наблюдается у мужчин 35–40 лет.

Названы симптомы "мужского ПМС"
Названы симптомы "мужского ПМС"

Уровень тестостерона снижается после 35 лет на 1–2% в год. И это проходит плавно. Может сопутствовать раздражительность, вялая эрекция, снижение либидо, мотивации, немотивированная усталость. Всё усугубляется плохим сном, нерегулярным питанием, ожирением, так называемым метаболическим синдромом, повышается уровень артериального давления.

Андрей Смерницкий

Уролог-андролог

И хотя уровень тестостерона начинает снижаться в любом случае, быстрее этот процесс происходит у мужчин с ожирением, недосыпом, перееданием, стрессами: проблемами на работе и в постели, разводами. Поэтому врач советует вести здоровый образ жизни, высыпаться, избегать быстрых углеводов, которые приводят к ожирению.

«И это не шутка. Мужчина в 40 лет, у которого есть лишний вес, ощущает какие-то неприятности. Курение, приём алкоголя — всё это влияет. Андрогенный дефицит не всегда ярко проявляется, но такие симптомы (как мы писали выше) есть. А различные шоколадки и забота, что требуется девушкам в ПМС, не помогут», — заключил Смерницкий.

Россиянкам объяснили, что такое «менструальный грипп» и как отличить его от ПМС
Россиянкам объяснили, что такое «менструальный грипп» и как отличить его от ПМС

А ранее британские и датские учёные сделали тревожный вывод о вреде парацетамола для репродуктивной системы мужчин. Как рассказал Life.ru уролог, популярный обезбол действительно способен подорвать мужское здоровье, но только лишь при передозировке.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar