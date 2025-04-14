«Шоколадки и забота не помогут»: Уролог рассказал, что такое «мужской ПМС» и как к нему готовиться
Уролог Смерницкий: «Мужской ПМС» может наблюдаться после 35–40 лет
Уролог рассказал, что такое «мужской ПМС». Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Сети начала распространяться информация о так называемом «мужском ПМС», или синдроме раздражительного мужчины: состоянии, когда всё надоело, всё бесит и нет сил. Утверждается, что он может возникать не по календарю, как у женщин, а в любое время, а причина такого состояния — в колебании уровня тестостерона. Что на самом деле скрывается за понятием «мужской ПМС», Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.
По его словам, похожее состояние действительно описано медициной, однако возникает оно не внезапно (сегодня есть, завтра нет), а плавно и постепенно. Всё дело действительно в снижении уровня тестостерона, который наблюдается у мужчин 35–40 лет.
Уровень тестостерона снижается после 35 лет на 1–2% в год. И это проходит плавно. Может сопутствовать раздражительность, вялая эрекция, снижение либидо, мотивации, немотивированная усталость. Всё усугубляется плохим сном, нерегулярным питанием, ожирением, так называемым метаболическим синдромом, повышается уровень артериального давления.
И хотя уровень тестостерона начинает снижаться в любом случае, быстрее этот процесс происходит у мужчин с ожирением, недосыпом, перееданием, стрессами: проблемами на работе и в постели, разводами. Поэтому врач советует вести здоровый образ жизни, высыпаться, избегать быстрых углеводов, которые приводят к ожирению.
«И это не шутка. Мужчина в 40 лет, у которого есть лишний вес, ощущает какие-то неприятности. Курение, приём алкоголя — всё это влияет. Андрогенный дефицит не всегда ярко проявляется, но такие симптомы (как мы писали выше) есть. А различные шоколадки и забота, что требуется девушкам в ПМС, не помогут», — заключил Смерницкий.
А ранее британские и датские учёные сделали тревожный вывод о вреде парацетамола для репродуктивной системы мужчин. Как рассказал Life.ru уролог, популярный обезбол действительно способен подорвать мужское здоровье, но только лишь при передозировке.